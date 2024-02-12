Виртуальный ассистент более 110 тысяч раз помог пользователям "Моя Москва" в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Искусственный интеллект (ИИ) за прошлый год более 110 тысяч раз помог жителям столицы в пользовании городскими услугами приложения "Моя Москва". Об этом сказано на портале мэра и правительства столицы.

По словам замруководителя столичного департамента информационных технологий Бориса Фролова, по сравнению с 2022 годом виртуальным ассистентом в приложении “Моя Москва” воспользовались на 12% больше в 2023 году. Сейчас он может обрабатывать около 10 тысяч запросов в месяц.

Виртуальный помощник может подсказать, что задали ребенку в школе, передать показания счетчиков и записать человека к врачу. Чтобы нейросеть понимала запросы граждан, в ИИ встроена технология распознавания речи и обработки естественного языка.

"По поручению Сергея Собянина мы продолжаем обучать ассистента, чтобы еще больше повседневных задач можно было решить с его участием", – заключил Фролов.

Приложение портала mos.ru "Моя Москва" за последние пять лет с момента его открытия скачали более шести миллионов человек, а городскими услугами воспользовались свыше 78 миллионов раз.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал о виртуальном помощнике портала "Госуслуги" Роботе Максе, который каждый день помогает порядка 1 миллиону уникальных клиентов. Так, консультант напоминает о запланированных приемах у врача, дает рекомендации по получению госуслуг и многое другое. Всего, по словам вице-премьера, нейросеть способна обрабатывать 645,5 миллиона обращений.



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