На "Госуслугах" зарегистрировано более 115 миллионов учетных записей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 115 миллионов учетных записей зарегистрировано на портале "Госуслуги", из которых примерно 3,5 миллиона –юридические лица и индивидуальные предприниматели. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на Дне госуслуг на международной выставке-форуме "Россия".

По его словам, за 2023 год было предоставлено более 340 миллионов услуг. Это на 100 миллионов больше, чем итог прошлого года. При этом портал, как утверждает Чернышенко, входит в рейтинг пяти масштабных экосистем России по объему трафика, а также по количеству активных пользователей в сутки. Так, каждый день на "Госуслуги" заходит более 11 миллионов человек.

"Это удобная платформа для граждан и для бизнеса", – подчеркнул вице-премьер.

По данным Чернышенко, в прошлом году самой распространенной услугой среди россиян стало написание заявлений на получение пособия на детей и беременных (85 миллионов человек), на получение информации из ЕГРН (13,5 миллионов), на получение налоговых уведомлений (12 миллионов), на участие в онлайн-голосовании (5 миллионов).

Также вице-премьер уточнил, что сейчас на портале можно получить более 87% справок, социальных льгот и пособий, а к концу 2024 года будут переведены в онлайн и остальные 13%.

"В 2019 году только 5% массовых социально значимых услуг были доступны в электронном формате", – напомнил он.

При этом Чернышенко рассказал и о виртуальном помощнике портала Роботе Максе, который каждый день помогает порядка 1 миллиону уникальных клиентов. Так, консультант напоминает о запланированных приемах у врача, дает рекомендации по получению госуслуг и многое другое. Всего, по словам вице-премьера, нейросеть способна обрабатывать 645,5 миллиона обращений.

"Искусственный интеллект – одна из самых перспективных технологий сегодняшнего дня", – заключил он.

Ранее сообщалось, что количество зарегистрированных пользователей портала mos.ru превысило 15,9 миллиона. Для получения полной учетной записи человеку нужно подтвердить свою личность онлайн или в любом центре госуслуг "Мои документы".

Отмечается, что получить доступ к городским услугам можно через личный кабинет на mos.ru. Благодаря данным полной учетной записи пользователь может не вводить свои данные каждый раз.



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