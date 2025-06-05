Почти треть россиян при собеседовании сталкивалась с ИИ

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Почти треть граждан России (29%) при собеседовании сталкивалась с участием искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает RT со ссылкой на опрос среди 10 тысяч россиян.

"Чаще других с этим встречались респонденты 18–24 лет (36% из них). Также 7% в ходе общения не смогли понять, общались они с рекрутером или с нейросетью", – отметили аналитики.

При этом, согласно исследованию, примерно треть респондентов убеждена, что при живом общении кандидатам легче продемонстрировать свои сильные стороны.

Также 45% опрошенных поделились, что собеседование с участием ИИ было комфортным и прошло в удобное время.

"Чаще об этом говорили люди 35–44 и 45–54 лет. 33% указали, что собеседование с ИИ было быстрым и объективным. 30% подтвердили, что формат собеседования показался им более структурированным, но менее гибким", – рассказали аналитики.

Многие респонденты также поддержали внедрение искусственного интеллекта в процесс найма.

Ранее сообщалось, что чаще всего нейросетями при поиске работы пользуются IT-специалисты (9%) и строители (8%). По словам аналитиков, редко при трудоустройстве с ИИ работают сотрудники сферы торговли (8%) и управления персоналом (7%).

