"Газета.ру": 44% россиян назвали оптимальной зарплату в 150 тыс рублей

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Почти половина (44%) россиян назвала оптимальной зарплату в 110–150 тысяч рублей в месяц, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на результаты опроса, проведенного одной из фирм по управлению финансами.

Еще 25% респондентов хотели бы получать 150–200 тысяч рублей, 14% – 90–110 тысяч рублей, а 11% – от 200 до 250 тысяч рублей. Остальные 6% желают иметь зарплату свыше 250 тысяч рублей.

"Среди минимальных расходов россияне выделили продукты и товары первой необходимости, на которые уходит более 25% от дохода семьи", – указывается в сообщении.

Каждый второй участник опроса рассказал, что тратит на продукты от 10 до 40 тысяч рублей. На оплату услуг ЖКХ и постоянных счетов уходит от 5 до 10% доходов, еще 10–15% тратится на погашение кредитов.

Одежда и техника обходится бюджету среднего россиянина в 5%, но эта доля сильно возрастает, если появляется необходимость срочной покупки дорогих предметов. На обслуживание автомобиля и бензин тратится 10% бюджета, на лекарства – от 5 до 10%, а на поездки – свыше 50% единовременно.

Всего в опросе приняли участие более 2 000 россиян.

Вместо боязни искусственного интеллекта (ИИ) и опасений, что он отберет профессию и работу, стоит задуматься над тем, как сделать его помощником, заявила аналитик Екатерина Болотова в беседе с RT.

"Современные нейросети – это не угроза, а мощный инструмент, который меняет рынок труда", – сказала она.

Новые технологии нужны не для замены людей, а чтобы освободить их от рутины, ускорить процессы и позволить делать более сложные и творческие задачи. Поэтому нынешние подростки станут успешными, если они умеют работать с ИИ, а не конкурировать с ними.

Нейросети можно применять аналитикам, дизайнерам, а также – использовать в сферах медицины и юриспруденции. ИИ не заменит эмпатию, критическое мышление и ответственность человека.

"Ключевой навык будущего – это умение дополнять свои профессиональные качества возможностями нейросетей. Маркетологам стоит учиться не просто писать посты, а анализировать аудиторию с помощью ИИ и придумывать нестандартные стратегии", – объяснила Болотова.

Инженеры при помощи ИИ смогут проектировать быстрее и глубже понимать физику и логику конструкций. Но в сферах творчества, управления, медицины, образования и безопасности человеческий фактор останется незаменимым, считает Болотова.

Дело в том, что там важны интуиция, эмоции, этика и способность принимать решения в условиях неопределенности. По утверждению аналитика, ИИ не может успокоить пациента перед операцией, придумать по-настоящему новаторскую идею или вдохновить учеников во время урока.

Согласно прогнозам министерства экономического развития России, среднемесячные номинальные зарплаты к 2028 году вырастут до 132 940 рублей. В 2025 году этот показатель может достигнуть 102 728 рублей, а в 2026-м – 114 420 рублей.

По данным Росстата, реальные зарплаты в России в 2024 году увеличились на 9,1% в годовом выражении.

