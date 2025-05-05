МЭР: среднемесячные номинальные зарплаты россиян превысят 130 тыс рублей к 2028 году

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В России среднемесячные номинальные зарплаты к 2028 году вырастут до 132 940 рублей, следует из прогноза социально-экономического развития РФ на 2026–2028 годы, опубликованного на сайте министерства экономического развития России.

Согласно документу, в 2025 году данный показатель может составить 102 728 рублей, в следующем году – 114 420 рублей, а в 2027 году – 123 880 рублей.

Между тем, по данным Росстата, реальные зарплаты в России в 2024 году увеличились на 9,1% в годовом выражении. При этом среднемесячная начисленная зарплата в прошлом году составила 87 952 рублей.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что рост реальных доходов россиян в 2024 году составил 8,4%, что является рекордным показателем. По его словам, уровень бедности в стране кардинально снижен.

При этом борьбу с бедностью Мишустин назвал одним из главных приоритетов работы правительства. По его словам, численность граждан, которые получают доходы ниже границы бедности, снизилась на 1,7 миллиона человек в прошлом году.