Вице-премьер Голикова: РФ достигла исторически низкого уровня бедности в 2024 году

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Уровень бедности по итогам прошлого года стал самым низким за всю историю России. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании председателя российского правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами.

По словам Голиковой, РФ поступательно движется по показателям снижения бедности. В 2024 году ее уровень зафиксировался на отметке 7,2, что стало самым низким значением с начала 2000-х годов, уточнила она.

Вице-премьер указала, что особое внимание уделяется снижению показателя бедности многодетных семей.

"В этой связи будем донастраивать меры поддержки. Примером такой донастройки является семейная налоговая выплата, которая вступит в силу с 2026 года", – передает ее слова ТАСС.

Ранее снижение уровня бедности в стране отметил Владимир Путин. Он подчеркнул, что показатель находится на удовлетворительном уровне. Глава государства также положительно оценил то, что в Санкт-Петербурге удалось на треть сократить число бедных людей.

При этом реальные доходы россиян за год выросли на 8,4%, подчеркивал Мишустин. Такой результат он назвал достаточно высоким.