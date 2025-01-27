Путин отметил снижение уровня бедности в России

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В России снизился уровень бедности. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

По словам президента, показатель находится на удовлетворительном уровне. В свою очередь, Беглов доложил Путину, что в Санкт-Петербурге удалось на треть сократить число бедных людей.

"Снизилось в целом по стране. Такой показатель, в принципе, удовлетворительный вполне. Но и то, что в Питере произошло, – это хорошо", – подчеркнул Путин.

Путин также положительно оценил уровень инвестиций в Петербурге в 2024 году.

"Инвестиции тоже приличные – 1,2 триллиона", – сказал российский лидер.

Между тем россияне считают бедными людей, чей ежемесячный доход не превышает 43 тысяч рублей. Опрос показал, что в Москве необходимо зарабатывать не менее 45 тысяч рублей в месяц. В Санкт-Петербурге этот показатель составляет 41 тысячу рублей, а в других регионах – 42 тысячи рублей. При этом богатыми людьми опрошенные посчитали тех, чей доход превышает 860 тысяч рублей в месяц.