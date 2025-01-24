Собянин сообщил Путину, что средняя зарплата в Москве составляет 160 тысяч рублей

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Сергей Собянин рассказал Владимиру Путину, что средняя заработная плата по Москве составляет 160 тысяч рублей. Речь об этом зашла на заседании попечительского совета МГУ.

Глава государства накануне 270-летия МГУ приехал в вуз и вручил коллективу орден "За доблестный труд". Президент подчеркнул, что заработные платы молодых специалистов ведущего вуза должны соответствовать статусу университета.

"По-моему, все-таки отстает немножко от среднего по Москве. Сергей Семенович, среднее по Москве у нас сейчас какое? Уровень заработной платы у нас сейчас какой по Москве?" – переспросил у Сергея Собянина глава государства.

Однако после того, как Путин услышал, что в среднем жители столицы зарабатывают около 160 тысяч рублей, с удивлением переспросил: "Да ладно? Больше!" Тогда мэр Москвы подтвердил эту цифру. Президент обернулся к ректору МГУ Виктору Садовничему и с улыбкой отметил, что в таком случае вуз выполнил норму.

При этом Путин призвал не ослаблять внимание к этой теме.

Ранее исследование показало, что 48% опрошенных россиян считают достойной зарплату в размере 100–200 тысяч рублей. При этом 19% респондентов хотели бы получать за свой труд более 500 тысяч рублей, а 18% – менее 100 тысяч.

Меньше всего в России получают дворники, уборщики и воспитатели. Зарплата дворника составляет 32,6 тысячи рублей, что в 2,3 раза ниже среднего по стране. Зарплату в 37,3 тысячи рублей получают уборщики – в два раза ниже среднего. Воспитатели и няни, в свою очередь, могут рассчитывать на заработок в размере 40,5 тысячи рублей. При этом медиана зарплат в России сейчас находится на уровне 70–75 тысяч рублей.

