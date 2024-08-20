Половина россиян хотели бы получать зарплату в 100–200 тыс руб

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Зарплату в размере 100–200 тысяч рублей 48% опрошенных россиян считают достойной, пишет РБК, ссылаясь на исследование экспертов.

В свою очередь, 19% респондентов хотели бы получать за свой труд более 500 тысяч рублей, а 18% – менее 100 тысяч.

Аналитики выяснили, что для 69% опрошенных перспектива получать более высокий заработок влияет на их выбор профессии. При этом 80% хотели бы с помощью работы достичь определенного жизненного стандарта.

Чтобы начать получать более высокую оплату, 81% россиян готовы пройти повторное обучение или повышение квалификации. Однако 60% не готовы сильно тратиться на учебу: допустимые расходы они оценили в сумму не более 50 тысяч рублей. Из 60% только 20% могут позволить себе учебу стоимостью 50–100 тысяч рублей, 9% – более 500 тысяч, 8% – 100–200 тысяч и 3% – 200–500 тысяч рублей.

В опросе участвовали 1370 респондентов старше 18 лет из всех регионов России.

Между тем меньше всего в России получают дворники, уборщики и воспитатели. Зарплата дворника составляет 32,6 тысячи рублей, что в 2,3 раза ниже среднего по стране. Зарплату в 37,3 тысячи рублей получают уборщики – в два раза ниже среднего. Воспитатели и няни, в свою очередь, могут рассчитывать на заработок в размере 40,5 тысячи рублей. При этом медиана зарплат в РФ сейчас находится на уровне 70–75 тысяч рублей.