Большинство россиян считают профориентацию полезной для успешной карьеры

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Почти половина россиян (46%) назвали профориентацию полезной для успешного выбора профессии. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование, в котором приняли участие свыше 10 тысяч человек из всех регионов страны.

В среднем опрошенные проходили профориентационные мероприятия в возрасте 31 года. До 15 лет на профориентации побывали 7%. По мнению опрошенных, идеальным возрастом для профориентации является 22 года.

Чаще всего респонденты самостоятельно изучали информацию о профессиях из книг, статей, видео (21%), посещали групповые тренинги или семинары (12%), ходили на экскурсии, предприятия и встречи с профессионалами (11%).

Треть респондентов прошли профориентацию ради личностного и профессионального роста (33%). Остальные россияне хотели проверить себя на склонность к той или иной профессии по требованию учебного заведения или работодателя.

Вместе с тем карьерный эксперт Ольга Бухвалова рассказала, что иногда во время собеседования работодатели специально создают напряженные условия и проводят стресс-интервью. Интервьюер может задавать неожиданные или трудные вопросы, критиковать ответы кандидата и ставить его в неловкое положение.

"Не позволяйте эмоциям взять верх. Сделайте глубокий вдох и постарайтесь оставаться сосредоточенным. Если вопрос интервьюера выглядит провокационным или неуместным, его можно переформулировать, чтобы уточнить намерения собеседника", – цитирует эксперта "Газета.ру".

Также Бухвалова посоветовала сосредоточиться на положительных аспектах. Она отметила, что если вопрос касается недостатков или неудач кандидата, то необходимо обратить внимание на выводы. Например: "В прошлом у меня была сложная ситуация с дедлайном, но я научился лучше планировать свое время и теперь успешно справляюсь с такими задачами".

Кроме того, не нужно отвечать на провокации, указала эксперт. Как считает собеседница издания, на вопросы о личной жизни можно отвечать: "Я предпочел бы сосредоточиться на своих профессиональных качествах и опыте". Бухвалова порекомендовала задавать работодателю уточняющие вопросы.

Сейчас в России набирают популярность карьерные специалисты по трудоустройству. Они находят соискателю высокооплачиваемую работу, а за услуги берут процент с каждой зарплаты в течение 2–3 лет. По словам экспертов Тимофея Фокина и Михаила Окунева, услуга становится популярной среди высококлассных специалистов с большим опытом и среди новичков.

