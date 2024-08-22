Финансист Моргунова предупредила об изменениях в расчете зарплат россиян в 2025 году

Фото: 123RF/madhourse

Система расчета зарплат в России изменится в 2025 году. С января минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет привязан к медианной зарплате, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на финансиста Анастасию Моргунову.

Специалист напомнила, что индексация МРОТ осуществляется ежегодно. В настоящий момент он равен 19 242 рублям. Подразумевается, что в 2025 году показатель прибавит 3 198 рублей и достигнет 22 440 рублей.

"Медианную зарплату используют для оценки средней заработной платы в группе работников. Это уровень дохода, который делит работников на две равные группы: одна получает заработную плату ниже медианной, а другая – выше. Соотношение МРОТ и медианной зарплаты должно быть не менее 48%", – пояснила Моргунова.

Другое предстоящее изменение связано с налогами. Ставка по ним оказывает влияние на сумму, которая выдается на руки сотрудника. При этом размер налога на доходы физических лиц в 2025 году будет варьироваться от 13 до 22%, напомнила эксперт.

Так, если годовой доход россиянина не превышает 2,4 миллиона рублей, размер сбора будет равен 13%. Если же за год человек получает от 2,4 до 5 миллионов рублей, налог будет равен для него 15%. Если сумма доходов составляет 5–20 миллионов рублей – 18%, 20–50 миллионов рублей – 20% и от 50 миллионов рублей – 22%.

Последнее изменение коснется прожиточного минимума, который является нижним порогом зарплаты россиян. С первого дня 2025 года показатель увеличится почти на 15%:

по Российской Федерации – 17 733 рубля;

для трудоспособных людей – 19 329 рублей;

для детей – 17 201 рубль;

для пенсионеров – 15 250 рублей.

Ранее было проведено исследование, итоги которого показали, что 48% опрошенных россиян считают достойной зарплату в размере 100–200 тысяч рублей. При этом 19% респондентов хотели бы получать за свой труд более 500 тысяч рублей, а 18% – менее 100 тысяч.