Более четверти опрошенных россиян заявили о наличии финансовой подушки

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У 27% опрошенных россиян есть финансовая подушка на три месяца и более, пишет РБК со ссылкой на результаты социологического опроса, проведенного в феврале этого года.

В исследовании приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних граждан РФ. Статистическая погрешность данных не превышает 3,1%.

Если сравнивать с показателями 2020 года, то доля накоплений увеличилась на 7%. Однако в 2022 году о наличии накоплений заявлял каждый третий россиянин (32%).

В феврале 15% респондентов заявили, что подготовили финансовую подушку на три–шесть месяцев, а 12% сообщили, что накоплений им должно хватить на полгода и больше.

Финансовая подушка чаще встречается у жителей городов-миллионников (38%). Такие люди, как правило, имеют высшее образование (37%) и высокий уровень квалификации (37%).

Россияне, которые не привыкли копить деньги, могут начать откладывать по 100 рублей в день, тогда их доход составит 36 тысяч рублей за год, посоветовал финансист Андрей Пушкарев.

Эксперт отметил, что при зарплате в 80 тысяч рублей можно накопить на машину по цене 1,2 миллиона рублей за четыре года. В качестве варианта накопления он предложил открыть вклад без возможности снятия денег без процентов и штрафов.

