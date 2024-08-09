Финансист Мехтиев: принцип "лесенки" поможет приумножить сбережения

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После повышения ставок по депозитам россияне начали все чаще прибегать к принципу "лесенки", который предполагает распределение сбережений на несколько депозитов с разными сроками, рассказал в беседе с агентством "Прайм" финансист Эльман Мехтиев.

По словам эксперта, несмотря на частое повторение периодов с высокой ключевой ставкой, они быстро уходят из памяти, в связи с чем такой способ распределения средств многим кажется новым.

Суть принципа "лесенки" сводится к тому, что человеку необходимо определить, сколько нерегулярных расходов и в какой срок будет необходимо совершить в дополнение к запланированным ежемесячным затратам.

После этого он должен распределить сумму накоплений на несколько частей на основании сроков, по истечении которых они понадобятся (или не понадобятся) в дополнение к основному доходу, закрывающему ежемесячные платежи. После определения сроков этих "конвертов" необходимо подобрать наиболее выгодные депозиты.

"Например, есть 250 тысяч рублей сбережений. Если через 7 недель понадобятся лишние 30 тысяч рублей на КАСКО, то откладываем эту сумму на депозит на 1 месяц. Если через 3,5 месяца понадобятся "лишние" 50 тысяч рублей на добровольное медицинское страхование, то из 250 тысяч откладываем 50 тысяч на трехмесячный депозит. А оставшиеся 170 тысяч рублей можно разместить на более длинный срок – на 6 месяцев и даже более", – пояснил специалист.

В том случае, если "лишние" деньги, вероятнее, всего не понадобятся в течение следующего года, эксперт рекомендовал сравнить условия банков и не торопиться с размещением средств на срок от года и далее даже при условии высокой ставки.

Он подчеркнул, что, несмотря на более низкие ставки, которые предлагаются при открытии вклада на короткий срок, в этом случае клиент не будет вынужден переплачивать за кредиты, "которые понадобятся, если будет "кассовый разрыв".

Вместе с тем размещение денег на небольшие временные промежутки на фоне мировой нестабильности может поспособствовать более гибкой реакции на изменение ставок. Так, если они начнут расти, то и "упущенная выгода" окажется меньше, отметил специалист.

При этом для хорошего дохода россиянам стоит выбирать вклады без снятия и пополнения и с определенной ставкой, рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота. Одним из главных ориентиров при выборе он назвал показатель ключевой ставки Центробанка.

