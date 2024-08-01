Экономист Масленников назвал главную опасность инвестирования в золото

01 августа, 14:06Экономика
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Вкладывать деньги в золото без специальных знаний опасно, рассказал Москве 24 экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.
Ранее сообщалось, что цены на этот драгоценный металл обновили исторический максимум: в четверг, 1 августа, стоимость золота поднялась выше 2 500 долларов за тройскую унцию.
При этом Масленников напомнил, что цены на металл могут как расти в определенные периоды, так и падать.
"Золото само по себе – очень волатильный актив: сегодня вот такая динамика, а завтра она может быть и противоположная", – указал он.
Эксперт также предположил, что будет с ценой на золото в ближайшем будущем.
"Мне кажется, что стоимость металла будет немного возрастать. Но как долго это будет длиться, непонятно. Нужно смотреть на политическую конъюнктуру, как будет складываться динамика курса доллара в связи с приближением выборов в США. Пока тенденция у золота к некоему росту, но уже осенью ситуация может сильно развернуться", – рассказал специалист.
Ранее россиян предупредили, что не стоит инвестировать в золотые украшения. По словам кандидата экономических наук, финансового аналитика Михаила Беляева, покупать для инвестиций можно только произведения ювелирного искусства: обычные же золотые украшения через некоторое время идут по цене лома.