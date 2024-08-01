Комитет СФ поддержал закон о легализации майнинга криптовалют в РФ

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Профильный комитет Совфеда РФ поддержал закон о легализации майнинга криптовалют в России и предложил верхней палате парламента одобрить его.

Ожидается, что СФ рассмотрит его на заседании 2 августа.

Законодательную инициативу внесли в ГД еще в ноябре 2022 года, однако ее доработали лишь в апреле 2024 года. Позже, в июле, парламентарии приняли закон в окончательном чтении.

Если Совет федерации его примет, то заниматься майнингом смогут только российские юрлица и индивидуальные предприниматели, внесенные в специальный реестр. Право на это получат и физические лица, которые не превышают установленные лимиты энергопотребления.

Кроме того, правительство сможет запрещать деятельность по добыче цифровой валюты в отдельных регионах или территориях страны, либо не позволять совмещать такую деятельность со сферой электроэнергетики.

