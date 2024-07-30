Растущий дефицит бюджета в США назван угрозой национальной безопасности

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Растущий дефицит бюджета США представляет угрозу национальной безопасности страны. Такой вывод сделала комиссия по национальной оборонной стратегии США, пишет РИА Новости.

"Раздувающийся дефицит США представляет риски национальной безопасности. Следовательно растущие расходы на безопасность следует совмещать с дополнительными налогами и реформами обязательных расходов", – указано в докладе комиссии.

Авторы документа считают, что дополнительные траты на укрепление безопасности США и потенциальную мобилизацию экономики в условиях военного времени необходимо подкреплять поддержкой со стороны общества и конгресса. По их мнению, дефицит бюджета страны ослабляет способность США "управлять стратегической конкуренцией" с противниками.

Ранее бюджетное управление конгресса США выпустило доклад, согласно которому дефицит бюджета Соединенных Штатов за следующие 10 лет вырастет на 1 триллион долларов. В процентном выражении бюджетный дефицит США через 10 лет будет равняться 6,1% ВВП. По данным авторов доклада, это существенно превышает средние показатели, которые в последние 50 лет составляли 3,7% ВВП Штатов.