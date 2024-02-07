Дефицит бюджета США за следующие 10 лет вырастет на 1 трлн долларов – доклад

Фото: depositphotos/benkrut

Дефицит бюджета Соединенных Штатов за следующие 10 лет вырастет на 1 триллион долларов. Об этом со ссылкой на доклад бюджетного управления конгресса США сообщает РИА Новости.

"По оценкам бюджетного управления конгресса, дефицит федерального бюджета вырастет с 1,6 триллиона долларов в 2024 финансовом году до 2,6 триллиона долларов – в 2034", – указано в докладе.

Отмечается, что в процентном выражении бюджетный дефицит США через 10 лет будет равняться 6,1% ВВП. По данным авторов доклада, это существенно превышает средние показатели, которые в последние 50 лет составляли 3,7% ВВП Штатов.

3 января американский Минфин сообщил, что госдолг Соединенных Штатов впервые превысил 34 триллиона долларов. Еще в сентябре прошлого года госдолг Штатов составлял 33 триллиона долларов.

Глава Минфина США Джанет Йеллен, комментируя подобные цифры, назвала их пугающими. Однако, по ее словам, госдолг находится под контролем.



Госдолг США впервые превысил 33 трлн долларов