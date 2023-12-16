Россия в 2022 году нарастила внешний долг только перед одной страной

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Единственной страной, перед которой по итогам 2022 года у России выросла задолженность, стала Индия, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Всемирного банка.

В прошлом году у РФ было всего три суверенных кредитора – это Индия, Франция и Южная Корея. Самая высокая задолженность оказалась перед Индией – за год она выросла на четверть, до 777 миллионов долларов. Причем Нью-Дели впервые предоставил Москве кредит на 190 миллионов долларов по итогам 2020 года. В 2021 году объем долга увеличился в 3,2 раза.

Долг перед Южной Кореей при этом сократился на 25%, до 209,8 миллиона долларов, а перед Францией уменьшился в 1,8 раза, до 177,8 миллиона долларов.

Примерно 21% российского внешнего долга принадлежит держателям облигаций. За прошлый год эта доля сократилась на 32%, до 67,9 миллиарда долларов. При этом основная часть долговых обязательств, то есть 82%, приходится на крупных институциональных кредиторов, не связанных с государствами.

За прошлый год этот долг сократился на 17%, до 307 миллиардов долларов. В целом весь внешний долг России в 2022 году составил 376,1 миллиарда долларов, уменьшившись на 20%. Темпы снижения стали рекордными за всю современную историю.

Накануне сообщалось, что в 2022 году долги других стран перед Россией в совокупности увеличились на 2,3 миллиарда рублей (или 8,7%), составив 28,9 миллиарда.

На конец прошлого года задолженность перед российскими кредиторами имели 37 стран. Наиболее крупные долги числятся за Белоруссией (8,24 миллиарда долларов), Бангладешем (5,86 миллиарда), Индией (3,75 миллиарда), Египтом (1,82 миллиарда) и Вьетнамом (1,39 миллиарда). При этом отмечается, что у Всемирного банка нет данных по внешним долгам Кубы и Венесуэлы.

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