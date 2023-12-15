Всемирный банк сообщил о росте долгов других стран перед Россией

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В 2022 году долги других стран перед Россией в совокупности увеличились на 2,3 миллиарда рублей (или 8,7%), составив 28,9 миллиарда, сообщает РБК, ссылаясь на данные Всемирного банка.

На конец прошлого года задолженность перед российскими кредиторами имели 37 стран. Наиболее крупные долги числятся за Белоруссией (8,24 миллиарда долларов), Бангладешем (5,86 миллиарда), Индией (3,75 миллиарда), Египтом (1,82 миллиарда) и Вьетнамом (1,39 миллиарда). При этом отмечается, что у Всемирного банка нет данных по внешним долгам Кубы и Венесуэлы.

Большая часть совокупных долгов на конец 2022 года, то есть 28 миллиардов долларов, приходилась на долгосрочный долг, то есть подлежащий уплате начиная с 2024 года. Кроме того, подавляющая часть совокупной задолженности – это государственные и гарантированные государством двусторонние долги, которые включают кредиты от правительств и их агентств, автономных органов и официальных экспортно-кредитных агентств.

В базе Всемирного банка также содержится информация о долгах перед частными компаниями России, в том числе коммерческими банками. Такой долг был у дебиторов Аргентины – в прошлом году составил около 8 миллионов долларов, Кот-д'Ивуара – 41 миллион и Турции – 50 миллионов.

Помимо этого, в 2022 году российские кредиторы предоставили под госгарантии иностранным заемщикам примерно 4,26 миллиарда долларов. В частности, Бангладеш получила 1,5 миллиарда долларов, Белоруссия – 1,3 миллиарда долларов, Египет – 867 миллионов, Индия – 505 миллионов, а Сербия, Турция и Узбекистан – по 100 миллионов долларов.

При этом российский Минфин не раскрывает статистику по конкретным странам-дебиторам. По данным Банка России, на 1 января 2022 года задолженность нерезидентов перед российскими органами государственного управления составляла около 49 миллиардов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что американская сторона имеет такой госдолг, что скоро не будет хватать бумаги на доллары для его обслуживания.

В октябре стало известно, что дефицит бюджета Штатов в завершившемся 2023 финансовом году составил 1,7 триллиона долларов. По оценкам Минфина США, это на 320 миллиардов долларов больше, чем дефицит предшествующего года.

До этого сообщалось, что объем американского госдолга впервые в истории стал выше 32 триллионов долларов. Предыдущий уровень составлял 31,95 триллиона долларов.



Госдолг США впервые превысил 33 трлн долларов