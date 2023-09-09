Трамп заявил, что США ждет новая Великая депрессия из-за политики Байдена

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США из-за политики действующего президента Джо Байдена ожидает экономический кризис, сравнимый с периодом Великой депрессии 1929–1939 годов. Такое заявление сделал бывший лидер США Дональд Трамп на выступлении в штате Южная Дакота.

"Факт в том, что мы, вероятно, идем к Великой депрессии. Я никогда не говорил этого публично. Я заявляю об этом в вашем штате", – приводит его слова ТАСС.

Трамп подчеркнул, что не хотел об этом говорить, но, по его мнению, вопрос остается лишь в том, произойдет ли это в последние оставшиеся месяцы работы администрации Байдена.

Он заявил, что за время нахождения Байдена у власти, страна превратилась в "банановую республику", у которой нет границ и в которой проходят нечестные выборы.

Трамп отметил, что действующая администрация "нерациональным образом израсходовала" 11,5 триллионов долларов. По его мнению, это эквивалентно тому, что у каждой семьи в США заберут по 88 тысяч долларов.

Кроме того, политик заявил, что дефицит бюджета при Байдене быстро растет, и увеличится более чем в два раза в нынешнем году.

Ранее стало известно, что большое жюри в штате Джорджия предъявило обвинения Трампу и группе лиц по делу о попытках повлиять на президентские выборы в 2020 году. Список обвинений в сторону бывшего американского лидера содержит 13 пунктов.

24 августа политик прибыл в тюрьму штата Джорджия для прохождения формальной процедуры ареста. Там он пробыл около 20 минут, после чего вышел под залог в 200 тысяч долларов.



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