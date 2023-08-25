Медведев анонсировал триллер "Заключенные против зомби" с Трампом и Байденом

Фото: kremlin.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев анонсировал выход триллера "Заключенные против зомби", опубликовав тюремное фото экс-лидера США Дональда Трампа и фотографию действующего президента Джо Байдена в виде зомби. Публикацией он поделился в социальной сети X.

"Заключенные против зомби. Новый триллер уже совсем скоро!" – написал он под снимками.

Ранее сын Дональда Трампа начал продавать мерчандайз с тюремной фотографией отца. По его словам, он не намеревается наживаться на произошедшем и готов сделать все для того, чтобы оказать помощь Трампу. В продаже имеются футболки с изображением Трампа, кружки и постеры.

15 августа большое жюри в штате Джорджия предъявило обвинения политику и группе лиц по делу о попытках повлиять на президентские выборы в 2020 году. В список обвинений в сторону бывшего американского президента вошли 13 пунктов.

Позже Трампу и другим предписали добровольно явиться в тюрьму округа Фултон для проведения формального ареста до 25 августа.

Политик прошел все процедуры формального ареста, его данные появились на сайте тюрьмы. Всего он пробыл под арестом около получаса, после чего Трампа отпустили под залог в 200 тысяч долларов.

Разбирательство по делу экс-президента США о вмешательстве в выборы пройдет 23 октября 2023 года.



Новости мира: Трампа арестовали в тюрьме штата Джорджия и освободили под залог