Сын Дональда Трампа начал продавать мерч с фотографией отца под арестом

Фото: телеграм-канал Donald Trump Jr

Сын бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа начал продавать мерчандайз с тюремной фотографией отца. Об этом он написал в социальной сети X (ранее Twitter).

"Чтобы было ясно, вся прибыль от продажи этой продукции в моем интернет-магазине будет направлена в фонд правовой защиты для борьбы с тиранией и безумием, которые мы видим перед собой", – отметил Дональд Трамп-младший.

По его словам, он не намеревается наживаться на произошедшем и готов сделать все для того, чтобы оказать помощь Трампу.

Отмечается, что в продаже имеются футболки с изображением Трампа, кружки и постеры.

15 августа большое жюри в штате Джорджия предъявило обвинения политику и группе лиц по делу о попытках повлиять на президентские выборы в 2020 году. В список обвинений в сторону бывшего американского президента вошли 13 пунктов.

Позже Трампу и другим предписали добровольно явиться в тюрьму округа Фултон для проведения формального ареста до 25 августа.

Политик прошел все процедуры формального ареста, его данные появились на сайте тюрьмы. Всего он пробыл под арестом около получаса, после чего Трампа отпустили под залог в 200 тысяч долларов.

Разбирательство по делу экс-президента США о вмешательстве в выборы пройдет 23 октября 2023 года.



Новости мира: Трампа арестовали в тюрьме штата Джорджия и освободили под залог