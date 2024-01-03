Захарова поздравила США с рекордным госдолгом

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила США с новым государственным долгом. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

"Госдолг США превысил $34 триллиона. С Новым госдолгом!", – указала дипломат.



3 января американский Минфин сообщил, что госдолг США впервые превысил 34 триллиона долларов. Еще в сентябре прошлого года госдолг США составлял 33 триллиона долларов. По мнению экспертов, обслуживание государственного долга может обойтись Белому дому в треть бюджетных поступлений.

В октябре прошлого года стало известно, что дефицит бюджета США в завершившемся 2023 финансовом году составил 1,7 триллиона долларов. В Минфине США добавили, что дефицит американского бюджета соответствует 6,3% ВВП страны.

До этого государственный долг Соединенных Штатов за сутки увеличился на 275 миллиардов долларов, что составляет на 3% больше всего российского долга.

Госдолг США впервые превысил 33 трлн долларов