Дефицит бюджета США в 2023 финансовом году вырос до 1,7 триллиона долларов

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Дефицит бюджета США в завершившемся 2023 финансовом году составил 1,7 триллионов долларов. Об этом со ссылкой на Минфин США сообщает РИА Новости.

Финансовый год в США завершается в конце сентября.

"Данные на конец года... показывают, что дефицит за 2023 финансовый год составил 1,7 триллиона долларов, на 320 миллиардов долларов больше, чем дефицит предшествующего года", – указано в релизе.

Американское финансовое ведомство сообщает, что дефицит бюджета США соответствует 6,3% ВВП страны.

Ранее американский Минфин сообщал, что объем госдолга США впервые в истории стал выше 32 триллионов долларов. Предыдущий уровень госдолга США оценивался в 31,95 триллиона долларов.

Российский предприниматель Олег Дерипаска до этого отметил, что в США может наблюдаться финансовая нестабильность в связи с необходимостью рефинансировать государственные займы на 7,6 триллиона долларов и ожидаемым дефицитом бюджета в 2023 году. По его мнению, в предвыборный год Соединенным Штатам будет непросто решить проблему, связанную с финансами и столь большими суммами.