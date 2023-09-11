Дерипаска спрогнозировал финансовую нестабильность в США

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В США может наблюдаться финансовая нестабильность в связи с необходимостью рефинансировать государственные займы на 7,6 триллиона долларов и ожидаемым дефицитом бюджета в этом году в размере 2 триллионов долларов, заявил российский предприниматель Олег Дерипаска.

Он отметил, что в предвыборный год Соединенным Штатам будет непросто решить проблему, связанную с финансами и столь большими суммами.

"Ох, кому-то в Америке будет непросто в предвыборной год решить проблему рефинансирования этих 7,6 триллиона долларов, а также еще 2 триллионов долларов текущего дефицита и каких-нибудь новых хотелок", – написал он в своем телеграм-канале.

Дерипаска ссылается на публикацию издания Apollo, в которой указано, что срок погашения государственных облигаций США на сумму более 7 триллионов долларов наступит в течение следующего года.

Предприниматель также прикрепил публикацию от издания CNN, где утверждается, что в этом году дефицит федерального бюджета США может вырасти примерно до 2 триллионов долларов, в связи с чем возникает риск финансовой нестабильности в стране.

"Колоссальный риск финансовой нестабильности не только для вашингтонских ястребов, но и США в целом", – резюмировал Дерипаска.

Ранее американский Минфин сообщал, что объем госдолга США впервые в истории стал выше 32 триллионов долларов. Предыдущий уровень госдолга США оценивался в 31,95 триллиона долларов.

До этого президент США Джо Байден заявлял, что американской администрации удалось избежать коллапса в экономике страны. Об этом он сообщил после достижения договоренностей с Конгрессом США о повышении потолка государственного долга.

Закон о повышении потолка госдолга Соединенных Штатов был подписан Байденом 3 июня.



В США приняли законопроект о повышении потолка госдолга