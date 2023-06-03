Байден заявил о предотвращении коллапса в экономике США

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Президент США Джо Байден заявил, что американской администрации удалось избежать коллапса в экономике страны. Об этом сообщает РИА Новости.

"Вот почему я выступаю перед вами сегодня вечером – чтобы сообщить о предотвращенном кризисе и о том, что мы делаем ради защиты будущего Америки. Принятие этого бюджетного соглашения имело решающее значение", – заявил он.

Байден также назвал ставки вокруг законопроекта о повышении потолка госдолга "высокими как никогда".

По его словам, в результате принятия инициативы, ни одна из партий США не удовлетворила свои требования в полной мере, однако граждане страны получили "то что им было нужно".

Ранее стало известно, что 2 июня Сенат США одобрил законопроект о повышении потолка госдолга. До этого, 1 июня, закон был принят Палатой представителей Конгресса США.



Сенат США одобрил законопроект о повышении потолка госдолга