Соглашение по потолку госдолга США предусматривает его повышение до 2025 года

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Соглашение по бюджету, заключенное между представителями Белого дома и республиканцами в конгрессе США, предусматривает повышение потолка госдолга страны до 1 января 2025 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на текст законопроекта.

В документе также уточняется, что 2 января 2025 года потолок госдолга будет достигнут, что может вновь привести к потенциальному дефолту, если американские власти не примут чрезвычайных мер или в очередной раз не поднимут лимит задолженности.

Помимо этого, спикер палаты представителей Кевин Маккарти во время пресс-конференции, посвященной этому соглашению, раскрыл и другие его детали.

Так, согласно договоренностям сторон, соглашение закрывает фонды COVID американского президента Джо Байдена, блокирует все его предложения по новым налогам на сумму в 5 триллионов долларов, а также прекращает неконтролируемые расходы, приводящие к росту стоимости жизни.

Кроме того, соглашение устраняет 1,4 миллиарда долларов, которые были потрачены на наем "новой армии агентов" налоговой службы США, и вводит наиболее значимые требования к работе для получателей социального обеспечения за последнее поколение.

"Это большая победа для налогоплательщиков", – заявил Маккарти.

Ранее сообщалось, что Белый дом и республиканцы конгресса США достигли принципиальной договоренности касательно повышения потолка госдолга страны для предотвращения дефолта.

Маккарти сообщил, что сделку вынесут на утверждение конгресса уже в среду, 31 мая. Он добавил, что она не подразумевает каких-либо новых налогов или правительственных программ.