Байден заявил, что достигнутые с республиканцами соглашения предотвратили дефолт в США

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Достигнутые Белым домом и республиканцами в конгрессе США договоренности позволили предотвратить катастрофический дефолт в стране. Об этом заявил американский президент Джо Байден, слова которого приводятся на сайте Белого дома.

"Это соглашение – хорошая новость для американского народа, потому что оно предотвращает то, что могло бы стать катастрофическим дефолтом и привести к экономической рецессии, опустошению пенсионных счетов и потере миллионов рабочих мест", – сказал Байден.

Президент Соединенных Штатов добавил, что в течение дня переговорные группы завершат работу над законодательным текстом, после чего соглашение направят в палату представителей и сенат США. Байден призвал обе палаты принять соглашение немедленно.

Ранее спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что сделка о предотвращении дефолта в США будет опубликована в воскресенье, 28 мая, и вынесена на утверждение конгресса в среду, 31 мая.

Маккарти не стал раскрывать подробностей договоренности, сообщив только, что они не подразумевают каких-либо новых налогов или правительственных программ.