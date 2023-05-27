Крахи банков в США могут стать прелюдией к более серьезным проблемам – МВФ

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Недавние банкротства и крахи крупных банков в США могут быть началом более существенных финансовых проблем. Об этом говорится на сайте Международного валютного фонда (МВФ).

В организации отметили, что банкротства банков пока что оказали лишь умеренный эффект на кредитные условия, однако сохранение Федеральной резервной системой США высоких процентных ставок может повлечь за собой большие осложнения в американской банковской системе.

В частности, заявили в МВФ, нереализованные убытки от вложений в долгосрочные ценные бумаги приведут к тому, что у банков и небанковских организаций станет неуправляемой цена нового финансирования для корпораций и домохозяйств.

Помимо этого, ужесточение финансовых условий спровоцирует рост банкротств, а также усиление стрессовых ситуаций у организаций с высоким уровнем долговой нагрузки и ухудшение качества кредитных портфелей.

В Международном валютном фонде заключили, что чем дольше процентные ставки остаются высокими, тем больше риски возникновения кризисов.

В марте этого года один из крупнейших банков США Silicon Valley Bank обанкротился всего за двое суток. Это стало самым крупным банкротством банка в США со времен финансового кризиса в 2008 году.

Вскоре после этого в США также закрыли Signature Bank из-за системных рисков. Тем не менее уточнялось, что каждый вкладчик этого банка будет иметь полный доступ к своим вкладам.

Экономист Никита Масленников предупредил, что экономический кризис в США представляет опасность для всех, в том числе для России, Китая и Индии.

Бизнесмен Олег Дерипаска также сообщил, что кризис в финансовой системе Соединенных Штатов может затронуть и оказать негативное влияние на рынки дружественных для России государств.