Около 200 американских банков могут повторить судьбу обанкротившегося SVB – СМИ

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В Соединенных Штатов почти 200 банков может настигнуть участь обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB). Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на исследование экономистов.

По словам специалистов, SVB потерпел крах после того, как снижение стоимости его активов увеличило рост ставок. В связи с этим встревоженные клиенты банка стали снимать незастрахованные депозиты.

Экономисты спрогнозировали, что аналогичный сценарий может ждать еще 186 американских банков в случае снятия средств незастрахованными вкладчиками. При таких обстоятельствах необходимо будет вмешательство регулирующих органов, добавили в издании.

Ранее сообщалось, что один из крупнейших банков США Silicon Valley Bank обанкротился всего за двое суток. Это стало самым крупным банкротством банка в США со времен финансового кризиса в 2008 году.

Вскоре после этого в США также закрыли Signature Bank из-за системных рисков. Тем не менее уточнялось, что каждый вкладчик этого банка будет иметь полный доступ к своим вкладам.

Экономист Никита Масленников предупредил, что экономический кризис в США представляет опасность для всех, в том числе для России, Китая и Индии.

Бизнесмен Олег Дерипаска также сообщил, что кризис в финансовой системе Соединенных Штатов может затронуть и оказать негативное влияние на рынки дружественных для России государств.

Три банка прекратили свою деятельность в США

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