Байден выразил уверенность, что банковский кризис в США утих

Фото: ТАСС/AP/Evan Vucci

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил уверенность в том, что банковский кризис в США ослаб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление американского лидера во время общения с журналистами.

Байден также назвал неправдой информацию, согласно которой члены его семьи получили выплаты в 1,3 миллиона долларов от китайской компании.

Ранее сообщалось, что один из крупнейших американских банков Silicon Valley Bank обанкротился всего за двое суток. Это стало самым крупным банкротством банка в США со времен финансового кризиса в 2008 году.

Вскоре после этого Джо Байден заверил, что банковская система США остается в безопасности, несмотря на крах Silicon Valley Bank. Он подчеркнул, что все депозиты граждан остаются доступны при необходимости.

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