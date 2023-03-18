Байден назвал оправданным решение МУС об аресте Путина

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал оправданным решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова американского лидера.

Байден также добавил, что Вашингтон не признает компетенцию МУС. Однако, по его словам, в случае с российским президентом позиция суда является "достаточно сильной".

17 марта МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Вскоре после этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решения МУС для России не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сделал аналогичное заявление, сообщив, что все решения МУС для России с точки зрения права являются ничтожными.

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