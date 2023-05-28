Маккарти заявил, что сделку о предотвращении дефолта США вынесут на утверждение 31 мая

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Сделка о предотвращении дефолта в Соединенных Штатах будет опубликована в воскресенье, 28 мая, а уже в среду, 31 мая, ее вынесут на утверждение конгресса. Об этом заявил спикер палаты представителей Кевин Маккарти, сообщает РИА Новости.

По его словам, сделка содержит исторические сокращения бюджетных расходов. Маккарти не стал раскрывать других подробностей договоренности, сообщив только, что они не подразумевают каких-либо новых налогов или правительственных программ.

Он также официально подтвердил информацию о том, что республиканцы конгресса США достигли принципиальной договоренности с представителями администрации американского лидера Джо Байдена в вопросе повышения потолка госдолга страны.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что госдолг Соединенных Штатов является мировой финансовой пирамидой, построенной для обмана других государств.

До этого стало известно, что американский государственный долг по итогам 2022 года оказался равен совокупной задолженности правительств 13 крупнейших стран-должников и превысил российский в 107 раз.