Президент Всемирного банка заявил, что не ожидает дефолта в США

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Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас заявил, что не ожидает дефолта в США, сообщает ТАСС.

Он усомнился в том, что Штаты объявят его.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что потенциальный дефолт в США приведет к потере экономических достижений администрации американского президента Джо Байдена. Она уточнила, что под достижениями действующей администрации она подразумевает 12,7 миллиона новых рабочих мест, безработицу на уровне в 3,4% и прочие экономические успехи.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что и республиканцы, и демократы понимают, что последствия потенциального дефолта окажутся крайне тяжелыми как для американского народа, так и для экономики страны.

До этого глава американского Минфина Джанет Йеллен подтвердила, что Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом 1 июня в том случае, если не удастся добиться повышения потолка госдолга.