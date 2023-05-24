Дерипаска заявил, что около 250 банков США не переживут долговой кризис

Фото: Агентство ''Москва''/Софья Сандурская

Российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что примерно 250 американских банков не смогут пережить начавшийся в США долговой кризис. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Таким образом предприниматель прокомментировал статью агентства Bloomberg о наличии проблем в Китае с финансами, банками и региональной недвижимостью. Однако, по словам Дерипаски, все перечисленные проблемы уже в скором времени можно будет наблюдать, наоборот, на территории США.

"Драма уже началась. И драма с долговыми обязательствами казначейства, ставка по которым взлетела вверх, и мучения по подъему потолка американского госдолга в Конгрессе – это одна из прелюдий", – добавил бизнесмен.

В конце января стало известно, что госдолг США вырос до разрешенного максимума – 31 триллиона 427 миллиардов долларов. В связи с этим Минфин страны объявил о начале реализации мер, направленных на предотвращение дефолта.

Глава ведомства Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты могут столкнуться с ситуацией дефолта уже 1 июня, если не удастся добиться повышения потолка госдолга.