Эксперт заявила, что у РФ есть преимущество в случае дефолта в США

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Дефолт в США, если он произойдет, затронет не только сами Штаты, но и весь мир. При этом у России в этом плане есть преимущество перед другими странами, заявила в беседе с Pravda.Ru заявила замдекана по международной деятельности экономического факультета РУДН Дарья Соколан.

"Весь мир не готов к этому (дефолту. – Прим. ред.). У нас есть одно преимущество, оно в том, что нас уже изолировали на год от этой всей финансовой системы. Но тем не менее <...> влияние будет оказано на все страны, в том числе на Россию", – сказала она.

По ее словам, первыми под удар попадут Германия, Франция и Великобритания, однако вслед за США объявлять дефолт они не станут, уверена Соколан. Дело в том, что если это произойдет, то придется полностью менять всю экономику, а этого никто не хочет.

В конце января стало известно, что госдолг США вырос до разрешенного максимума – 31 триллиона 427 миллиардов долларов. В связи с этим Минфин страны объявил о начале реализации мер, направленных на предотвращение дефолта.

Накануне глава ведомства Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты могут столкнуться с ситуацией дефолта уже 1 июня, если не удастся добиться повышения потолка госдолга.

