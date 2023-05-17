Байден заявил, что достигнет согласия с республиканцами о повышении потолка госдолга США

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Президент США Джо Байден выразил уверенность, что он придет к договоренности с республиканцами о повышении потолка госдолга и не допустит дефолта в стране. Об этом сообщает ТАСС.

"Я уверен, что мы достигнем соглашения по бюджету и что Америке не грозит дефолт", – сказал он.

Байден добавил, что дефолт может стать катастрофой для экономики и граждан, если Соединенные Штаты не смогут платить по своим счетам.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен подтвердила, что стране грозит состояние дефолта к 1 июня. Письмо с предупреждением об этом она отправила спикеру палаты представителей конгресса республиканцу Кевину Маккарти.

До этого 43 члена сената конгресса США от Республиканской партии заявили, что не будут согласовывать повышение потолка госдолга, если при этом администрация Вашингтона не пойдет на сокращение государственных расходов.

