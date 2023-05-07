Минфин США заявил, что экстраординарные меры для избежания дефолта заканчиваются

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Возможности американского министерства финансов предпринимать экстраординарные меры для предотвращения дефолта заканчиваются, предупредила глава ведомства Джанет Йеллен, слова которой приводит ABC News.

"Мы используем экстраординарные меры уже на протяжении нескольких месяцев. Наша возможность делать это подходит к концу", – подчеркнула она.

Ранее группа из 43 членов Сената Конгресса США от Республиканской партии заявила, что не будет согласовывать повышение потолка госдолга, если при этом администрация Вашингтона не пойдет на сокращение госрасходов.

По их мнению, экономика в настоящее время находится "в состоянии свободного падения" из-за неустойчивой бюджетной политики.

До этого Йеллен отметила, что Минфин США уже 1 июня может оказаться не в состоянии полностью обслуживать государственный долг, в случае, если конгресс не расширит или не приостановит лимит долга.



Байден не будет вести переговоры с конгрессом о предотвращении дефолта