Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:40

Экономика

ФРС США подняла процентную ставку десятый раз подряд

Фото: Xinhua via ZUMA Wire/ТАСС/Liu Jie

Федеральная резервная система (ФРС) США на очередном заседании по монетарной политике в десятый раз подняла подряд увеличила диапазон базовой процентной ставки, подняв ее на 0,25 процентных пункта. Об этом сообщается в релизе ФРС.

"В первом квартале экономическая активность росла умеренными темпами. Прирост рабочих мест в последние месяцы был устойчивым, а уровень безработицы оставался низким. Инфляция остается повышенной", – указано в сообщении.

ФРС повышает ставку для того, чтобы в долгосрочной перспективе снизить инфляцию до 2%, сейчас уровень инфляции в США составляет 5%.

В Федрезерве также заявили, что банковская система Штатов остается надежной и устойчивой.

Ранее глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что США могут столкнуться с мягкой рецессией. Он также сообщил, что если конгресс не повысит потолок госдолга США, то ФРС не сможет защитить экономику от последствий.

Байден не будет вести переговоры с конгрессом о предотвращении дефолта

Читайте также

экономиказа рубежом
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика