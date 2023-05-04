03:40Экономика
ФРС США подняла процентную ставку десятый раз подряд
Фото: Xinhua via ZUMA Wire/ТАСС/Liu Jie
Федеральная резервная система (ФРС) США на очередном заседании по монетарной политике в десятый раз подняла подряд увеличила диапазон базовой процентной ставки, подняв ее на 0,25 процентных пункта. Об этом сообщается в релизе ФРС.
"В первом квартале экономическая активность росла умеренными темпами. Прирост рабочих мест в последние месяцы был устойчивым, а уровень безработицы оставался низким. Инфляция остается повышенной", – указано в сообщении.
ФРС повышает ставку для того, чтобы в долгосрочной перспективе снизить инфляцию до 2%, сейчас уровень инфляции в США составляет 5%.
В Федрезерве также заявили, что банковская система Штатов остается надежной и устойчивой.
Ранее глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что США могут столкнуться с мягкой рецессией. Он также сообщил, что если конгресс не повысит потолок госдолга США, то ФРС не сможет защитить экономику от последствий.
Байден не будет вести переговоры с конгрессом о предотвращении дефолта
Читайте также