США могут столкнуться с мягкой рецессией – глава ФРС

Фото: 123RF/photovs

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что США могут столкнуться с мягкой рецессией. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я ее не исключаю. Возможно, мы получим то, что, я надеюсь, окажется мягкой рецессией", – сказал он.

Кроме того, Пауэлл заявил, что если конгресс не повысит потолок госдолга США, то ФРС не сможет защитить экономику от последствий. По его словам, если американская администрация не сможет платить по счетам в срок, то США "окажутся на неизведанной территории" и последствия этого могут оказаться крайне неблагоприятными для экономики страны.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что министерство финансов США уже 1 июня может оказаться не в состоянии полностью обслуживать государственный долг, если конгресс не расширит или не приостановит лимит долга. Она подчеркнула крайнюю важность того, чтобы конгресс принял необходимые меры.

Байден не будет вести переговоры с конгрессом о предотвращении дефолта