Минфин США заявил, что через месяц может оказаться не в состоянии обслуживать госдолг

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Министерство финансов США уже 1 июня может оказаться не в состоянии полностью обслуживать государственный долг, если конгресс не расширит или не приостановит лимит долга. Об этом со ссылкой на слова министра финансов США Джанет Йеллен сообщает РИА Новости.

"Оценив последние поступления федеральных налогов, наша наилучшая оценка состоит в том, что мы не сможем продолжать выполнять все обязательства правительства к началу июня, возможно, уже к 1 июня, если конгресс до этого времени не повысит или не приостановит долговой лимит", – заявила она.

По ее словам, "крайне важно", чтобы конгресс принял меры по увеличению или приостановке лимита долга, что обеспечит уверенность в том, что США продолжит осуществлять платежи.

В случае, если вопрос с лимитом госдолга не будет разрешен, то США могут столкнуться с дефолтом по долговым обязательствам.

Ранее сообщалось, что конгресс США предупредил о риске дефолта в стране в июле-сентябре 2023 года. В результате правительству придется отложить платежи по некоторым видам деятельности или объявить дефолт по своим долговым обязательствам, предупреждали в конгрессе.

До этого стало известно, что госдолг США вырос до 31 триллиона 427 миллиардов долларов.

Конгресс США предупредил об угрозе дефолта по долговым обязательствам в течение полугода