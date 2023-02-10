Администрация Байдена запросит у конгресса крупнейший оборонный бюджет на 2024 год – СМИ

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Администрация президента США Джо Байдена планирует обратиться к конгрессу с требованием утвердить самый крупный оборонный бюджет на 2024 год. Об этом сообщает Politico.

Согласно информации издания, в бюджет войдут расходы на пополнение американского арсенала, который значительно снизился из-за поставок вооружений Украине.

В материале отмечается, что правительство близко к определению итогового бюджета, который планируют представить в марте.

"Я ожидаю, что этот бюджет будет больше, нежели тот, что конгресс одобрил в прошлом году", – сообщил заявил заместитель министра обороны США по финансовым вопросам Майкл Маккорд.

По данным на 2023 финансовый год, оборонный бюджет США составил 858 миллиардов долларов.

Ранее группа из 11 конгрессменов потребовала от администрации президента Байдена прекратить военную поддержку Украины. Соответствующая резолюция под названием "Резолюция об усталости от Украины" была внесена на рассмотрение.

В документе указывается, что поддержка Киева истощила арсеналы США и снизила их военных потенциал. По мнению конгрессменов, финансовая помощь Украине ведет к упадку экономики в Штатах.



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