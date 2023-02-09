В конгрессе США потребовали от Байдена прекратить оказывать помощь Киеву

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Группа из 11 конгрессменов США внесла на рассмотрение резолюцию, требующую от администрации американского президента Джо Байдена прекратить оказывать Украине финансовую и военную помощь. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что документ получил название "Резолюция об усталости от Украины". Его опубликовал один из авторов, член палаты представителей республиканец Мэтт Гетц.

В резолюции приведены все американские пакеты военной и финансовой помощи Киеву. Список при этом сопровождается высказываниями должностных лиц Пентагона, которые неоднократно отмечали, что поставки вооружений Украине привели к истощению арсеналов Штатов и снижению их военного потенциала.

В тексте также приводятся два других аргумента в пользу прекращения помощи. Первый заключается в том, что продолжение поставок косвенно ведет к росту жертв среди мирного населения Украины, а второй – в том, трата денег на зарубежный конфликт ведет к экономическому упадку в самих Соединенных Штатах.

Ранее Джо Байден заявил, что спецоперация России на Украине стала "испытанием на века" для США и всего мира. При этом он пообещал все равно поддерживать Киев столько, сколько потребуется, а высокую инфляцию в мире списал на пандемию коронавируса и нарушения логистики из-за СВО.



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