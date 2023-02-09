Байден заявил, что Путин уже потерял Украину

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Владимир Путин уже потерял Украину. Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью PBS NewsHour.

Американский лидер уточнил, что Путин рассчитывал на распад НАТО. Президент России якобы надеялся, что Альянс испугается действий Вооруженных сил РФ и что русскоязычные украинцы будут приветствовать военных.

"Ничего из этого не происходит. <...> Путин ни за что не сможет с этим справиться", – уточнил Байден.

Журналистка напомнила президенту США о призыве конгрессмена-республиканца Джима Джордана, который просил передать предназначенные Украине средства американцам. Она также отметила, что Вашингтон потратил на помощь Киеву около 100 миллиардов долларов. Журналистка спросила, является ли обещание президента поддерживать Киев "столько, сколько потребуется" бессрочным обязательством.

"Это твердое обязательство", – подтвердил Байден.

Ранее президент США назвал специальную военную операцию на Украине испытанием на века для Америки и всего мира. Тогда он пообещал поддерживать Киев столько, сколько потребуется, и добавил, что Соединенные Штаты едины в этом мнении.

Он также связал высокую инфляцию во всем мире с пандемией коронавируса и СВО. Он выразил мнение, что спецоперация "нарушила поставки энергоносителей и продовольствия, заблокировала все это зерно на Украине".

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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