Польский генерал заявил, что у ВСУ нет сил для контрнаступления

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак оценил вероятность наступления ВСУ. Свое мнение он высказал в беседе с Wirtualnа Polskа.

"Некоторые говорят, что ВСУ должны контратаковать. Однако у украинцев для контрнаступления нет ни сил, ни средств", – заявил он.

По мнению генерала, если оборона ВСУ будет прорвана, то Россия достигнет своей первостепенной цели, которая заключается в разгроме украинской армии.

Скшипчак считает, что единственное, что остается украинцам – это обороняться. При этом польский генерал заявил, что помощь Запада не поможет Украине сорвать планы России.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области, лидер движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что ВСУ могут предпринять попытку контрнаступления в начале предстоящей весны. По его мнению, у Киева нет потенциала для широкого наступления.

До этого президент США Джо Байден сообщил, что армия Украины готовится перейти в контрнаступление. Он подчеркнул, что ВСУ необходимо как можно скорее научиться противодействовать российским войскам.

Минобороны РФ показало работу боевых расчетов Южного военного округа

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!