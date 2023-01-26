Рогов допустил попытку контрнаступления ВСУ весной

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Вооруженные силы Украины могут предпринять попытку контрнаступления в начале предстоящей весны. Об этом в беседе с РИА Новости заявил член главного совета администрации Запорожской области, лидер движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Конец марта-начало апреля – это те сроки, когда режим Зеленского сможет зализать раны и попытаться сформировать новые корпуса, чтобы кинуть их на убой. <...> Мелитополь и Бердянск остаются самыми главными направлениями для наступления со стороны режима Зеленского", – сказал он.

При этом Рогов уверен, что успехи ВСУ будут зависеть от того, насколько глубоко российской армии получится отодвинуть линию фронта к этому времени. В то же время, по его словам, у Киева сейчас нет потенциала для широкого наступления.

Ранее о подготовке ВСУ к контрнаступлению заявил президент США Джо Байден. При этом до этого американский лидер объявил об отправке Киеву 31-го танка M1 Abrams.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



США передадут Украине 31 танк Abrams

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