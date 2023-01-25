Украинская армия готовится к контрнаступлению – Байден

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Американский лидер Джо Байден сообщил, что армия Украины готовится перейти в контрнаступление.

"С приближением весны украинские силы работают над тем, чтобы защитить территорию, которую они удерживают, и готовятся к дополнительным контрнаступлениям", – рассказал он.

Президент США подчеркнул, что ВСУ необходимо как можно скорее научиться противодействовать российским войскам, которые продолжают совершенствовать тактику и стратегию.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что украинские силы имеют группировку до 40 тысяч боевиков в районе Запорожья. По его словам, вражеские войска собираются в той части региона, которая находится под их контролем. Они готовятся к контрнаступлению.

Однако Балицкий подчеркнул, что российская армия готова дать отпор.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Пушилин сообщил, что у ВСУ осталась только одна дорога для попадания в Артемовск

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