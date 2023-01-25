Балицкий заявил, что ВСУ разместили группировку до 40 тыс человек в районе Запорожья

Фото: TACC/Валерий Шарифулин

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что украинские силы имеют большую группировку в районе Запорожья. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".

"Под Запорожьем стоит достаточно большая группировка, по разным подсчетам, это до 40 тысяч боевиков", – отметил он.

Вражеские войска собираются в той части региона, которая находится под их контролем. Они готовятся к контрнаступлению, предупредил Балицкий. Однако он подчеркнул, что российская армия готова дать отпор.

"Мы эту ситуацию видим, понимаем и, соответственно, готовимся к встрече незваных гостей", – резюмировал он.

Ранее член главного совета администрации региона Владимир Рогов рассказал, что подразделения Вооруженных сил РФ продвинулись в направлении города Гуляйполя на пологовском участке линии соприкосновения в Запорожской области, заняв несколько украинских опорных пунктов.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Российские артиллеристы атаковали позиции ВСУ на запорожском направлении

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