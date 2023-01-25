Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения Вооруженных сил РФ продвинулись в направлении города Гуляйполя на пологовском участке линии соприкосновения в Запорожской области, заняв несколько украинских опорных пунктов, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"На пологовском участке запорожского фронта наши ребята продвинулись в направлении Гуляйполя, выдавили боевиков (президента Украины Владимира. – Прим. ред.) Зеленского и взяли под контроль несколько опорных пунктов на рубеже Малиновка – Червоное и Малиновка – Чаривное", – сказал он.

Рогов пояснил, что один из освобожденных российскими войсками населенных пунктов находится немного юго-восточнее Гуляйполя, другой – юго-западнее.

"И там и там есть успехи", – добавил он.

Ранее Рогов заявил, что планы Киева осуществить наступление широким фронтом и выйти к Азовскому морю в Запорожской области были сорваны благодаря превентивным действиям Вооруженных сил России. Он отметил, что украинским войскам приходится стягивать резервы для удержания линии фронта.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Российские артиллеристы атаковали позиции ВСУ на запорожском направлении

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