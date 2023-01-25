Планы Киева по наступлению в Запорожской области были сорваны действиями ВС РФ – Рогов

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Планы Киева осуществить наступление широким фронтом и выйти к Азовскому морю в Запорожской области были сорваны благодаря превентивным действиям Вооруженных сил России. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"Благодаря нашим упредительным действиям были сорваны планы противника осуществить широкое наступление на освобожденную часть Запорожской области с целью выйти к побережью Азовского моря", – приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что украинским войскам приходится стягивать резервы для удержания линии фронта.

Ранее Рогов заявил, что российские войска смогли сдвинуть линию фронта от мирных городов и сел в Запорожской области. По его словам, Вооруженные силы России выбили украинских солдат из некоторых населенных пунктов, откуда наносились удары.

Он также сообщил, что в результате наступательных действий ВС РФ в Запорожской области позиции украинских войск были вскрыты. По его словам, фронтовая линия продвигается к северу Запорожья благодаря тактическим успехам российских военных, а также точной работе артиллерии и авиации. Рогов подчеркнул, что ВСУ на Запорожском направлении ежедневно несут огромные потери, как человеческие, так и в военной технике.



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